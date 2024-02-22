22 февраля, 22:00Происшествия
Новости регионов: Лазарев помог найти жилье пожилой поклоннице из Сыктывкара
Сергей Лазарев помог найти жилье своей пожилой поклоннице из Сыктывкара. Как сообщил певец, женщина заехала в отдельную квартиру с ремонтом и всеми удобствами. Кроме того, он рассказал, что планирует помочь ей зарегистрироваться в этой квартире, а также найти соцработника.
Российский экологический оператор начал проверку на мусорных полигонах рядом с аэропортами. Там будут искать птиц, поскольку в последнее время число происшествий с самолетами из-за пернатых увеличилось.
В Волгограде загорелся цех по производству лаков и красок. По данным МЧС, всего огонь охватил 450 квадратных метров.
Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.