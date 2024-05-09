Светотехническое шоу "День Победы" будут транслировать в павильоне "Макет Москвы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специальную программу, приуроченную к 9 Мая, подготовили для гостей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ. Здесь каждые полчаса будут транслировать тематическое светотехническое шоу "День Победы", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Гости смогут проникнуться подвигами советского народа, посмотрев светотехническое представление: они увидят восьмиминутный ролик, сопровождающийся музыкой, стихами и рассказом о том, какой ценой далась долгожданная победа в Великой Отечественной войне", – подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В конце планируется провести праздничный салют. Над копией столицы запустят 9 разноцветных шаров с эффектом угасающего мерцания.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем Победы. 9 Мая, отметил он, – это праздник, который встречают уже четыре послевоенных поколения: наследники тех, кто защищал Москву, бился за Сталинград, брал Берлин.

Мэр подчеркнул, что в эти дни особенно остро чувствуешь, что мы должны быть достойны подвига фронтовиков и тружеников тыла, жить, работать и сражаться, как это делали.

Ко Дню Победы в парках по всей Москве организовали более 270 культурных событий. Гостей ждут театральные и танцевальные представления, мастер-классы, выставки и кинопоказы. Столичные артисты и оркестры под управлением именитых дирижеров выступят с концертами.

