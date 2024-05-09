Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Опасность атаки беспилотников объявили в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС.

"Внимание! Шебекинский городской округ село Вознесеновка. Опасность атаки БПЛА", – говорится в сообщении.

Граждан просят укрыться в помещениях без окон или в другом безопасном месте.

Оповещение о ракетной опасности трижды за ночь объявляли в Белгороде и Белгородском районе.

Тревога объявлялась около 01:00, 03:00 и 04:30 по московскому времени, однако спустя некоторое время ее отменяли.