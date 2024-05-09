Гостям парада на Красной площади вручат подарочные наборы с пледами

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Гости парада на Красной площади получат подарочный набор, сообщает ТАСС.

Индивидуальные комплекты разложили по сидениям на трибуне у Кремлевской стены. Их упаковали в стилизованные белые, синие и красные вещмешки – в цветах российского флага. На каждом из них – праздничная эмблема 79-й годовщины Великой Победы.

В наборах содержатся флисовые пледы защитного цвета. Они будут очень кстати для гостей парада из-за прохладной погоды.

Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется на Красной площади в Москве в 10:00. Участие в параде примут более 9 тысяч военнослужащих. В ходе мероприятия на главной площади столицы пройдут 70 единиц техники, а в небе пролетят две авиагруппы.

Ко Дню Победы в Москве запустили видеоролики, посвященные памяти участников ВОВ и мероприятиям "Бессмертного полка" почти на 1,7 тысячи цифровых экранов.

Помимо этого, по Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена курсирует тематический поезд в честь подвигов советского народа в годы войны. Праздник 9 Мая завершится салютом, который можно будет наблюдать на панорамной площади у комплекса "Воробьевы горы" и на смотровой площадке МГУ.