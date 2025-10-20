Михалкова рассказала о новогоднем шоу "Дядя Степа"

Новогоднее шоу "Дядя Степа" проходит несколько лет, к нему готовятся заранее, рассказала актриса, режиссер и продюсер Надежда Михалкова.

Она объяснила, что работала над этим шоу два года подряд. Оно выйдет и в 2025 году, но с "переделенной интерпретацией". Актриса с иронией добавила, что раньше "не знала, чем заняться на Новый год", но благодаря шоу "нашла себе работу".

Большое интервью с Надеждой Михалковой выйдет в понедельник, 20 октября, в эфире телеканала Москва 24.

