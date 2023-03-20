Певица МакSим прокомментировала сорванный в Сочи концерт

Певица Максим прокомментировала сорванный в Сочи концерт. Артистке стало плохо на сцене, поэтому выступление пришлось прервать. Позже она попросила у зрителей прощения за сорванный концерт, объяснив, что у нее резко поднялось давление и закружилась голова. Она также поблагодарила всех за поддержку и теплые слова.

Организаторы сообщили, что деньги за билеты вернут в полном объеме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.















