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Шоу-бизнес

Певица МакSим прокомментировала сорванный в Сочи концерт

Певица МакSим прокомментировала сорванный в Сочи концерт

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Певица Максим прокомментировала сорванный в Сочи концерт. Артистке стало плохо на сцене, поэтому выступление пришлось прервать. Позже она попросила у зрителей прощения за сорванный концерт, объяснив, что у нее резко поднялось давление и закружилась голова. Она также поблагодарила всех за поддержку и теплые слова.

Организаторы сообщили, что деньги за билеты вернут в полном объеме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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