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"Актуальный репортаж": Собчак получила иск за неоплаченные камины

"Актуальный репортаж": Собчак получила иск за неоплаченные камины

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Ксения Собчак получила иск за неоплаченные камины. Журналистка задолжала более трех миллионов рублей за них, утверждают исполнители.

Однако ведущая, ее помощники и адвокаты заявили, что об иске им ничего не известно. А коммерсанты рассказали, что контракт на установку каминов получили от Собчак два года назад. Она оплатила материалы, приняла работу и на связь с сотрудниками компании больше не выходила.

Почему такая ситуация возникла? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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