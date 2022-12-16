"Актуальный репортаж": Собчак получила иск за неоплаченные камины

Ксения Собчак получила иск за неоплаченные камины. Журналистка задолжала более трех миллионов рублей за них, утверждают исполнители.

Однако ведущая, ее помощники и адвокаты заявили, что об иске им ничего не известно. А коммерсанты рассказали, что контракт на установку каминов получили от Собчак два года назад. Она оплатила материалы, приняла работу и на связь с сотрудниками компании больше не выходила.

Почему такая ситуация возникла? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.