Журналистка Ксения Собчак приехала в офис госкорпорации "Ростех" в Москве. По данным агентства ТАСС, там назначены переговоры телеведущей и Сергея Чемезова.

Коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала TATLER Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве у главы "Ростеха". Они оба на данный момент находятся в СИЗО по решению Тверского суда столицы.

По данным следствия, они вымогали 11 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.