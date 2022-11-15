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15 ноября, 18:15

Шоу-бизнес

Ксения Собчак приехала в офис госкорпорации "Ростех" в Москве

Ксения Собчак приехала в офис госкорпорации "Ростех" в Москве

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Журналистка Ксения Собчак приехала в офис госкорпорации "Ростех" в Москве. По данным агентства ТАСС, там назначены переговоры телеведущей и Сергея Чемезова.

Коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала TATLER Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве у главы "Ростеха". Они оба на данный момент находятся в СИЗО по решению Тверского суда столицы.

По данным следствия, они вымогали 11 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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