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Новости

15 апреля, 16:30

Шоу-бизнес

СК потребовал отправить блогера Портнягина под домашний арест по делу о неуплате налогов

СК потребовал отправить блогера Портнягина под домашний арест по делу о неуплате налогов

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В клинике и доме хирурга Тимура Хайдарова прошли обыски

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В пластической клинике хирурга Хайдарова приостановлена деятельность после смерти пациента

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Следствие просит отправить блогера Дмитрия Портнягина под домашний арест из-за неуплаты налогов на 124 миллиона рублей. Обвиняемый признал свою вину в данном преступлении. Однако он не считает себя виновным в легализации денег.

В Тверском суде заявили, что уже получили документы от Следственного комитета, но о дате заседания пока неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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