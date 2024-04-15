СК потребовал отправить блогера Портнягина под домашний арест по делу о неуплате налогов

Следствие просит отправить блогера Дмитрия Портнягина под домашний арест из-за неуплаты налогов на 124 миллиона рублей. Обвиняемый признал свою вину в данном преступлении. Однако он не считает себя виновным в легализации денег.

В Тверском суде заявили, что уже получили документы от Следственного комитета, но о дате заседания пока неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.