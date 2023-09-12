Екатерина Мизулина потребовала отправить Даню Милохина в армию

Екатерина Мизулина просит отправить блогера Даню Милохина в армию. С этим директор Лиги безопасного интернета обратилась в Минобороны РФ. Она уточнила, что срочную службу блогер не проходил, при этом, по имеющимся данным, повода для отсрочки нет.

Служба, по словам Мизулиной, может поспособствовать патриотическому воспитанию блогера, который ранее отметился русофобскими высказываниями за рубежом, а теперь вернулся в страну. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



