Суд в Москве приговорил бывшего топ-менеджера "Рольфа" к 8,5 года колонии

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Московский Черемушкинский суд приговорил директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро к 8,5 года колонии общего режима по делу о незаконном выводе за границу почти 4 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".

Суд признал Кайро виновным по статье о незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы.

"Приговором суда Кайро назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – заявили в суде.

Отмечается, что ему также предписали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее прокурор попросил приговорить Кайро к 9 годам колонии общего режима, а также назначить ему штраф в размере 500 тысяч рублей.

Директор департамента дилерского холдинга был задержан в конце июня в 2019 году, согласно версии следствия, в 2014 году Кайро принимал участие в проведении незаконных валютных операций, нанеся ущерб в размере 4 миллиардов рублей. Мужчина вину в содеянном не признал.

Позднее Басманный районный суд отправил его под домашний арест. В 2022 году Химкинский суд Подмосковья взыскал с владельца компании "Рольф" Сергея Петрова, который проходит еще одним фигурантом по этому делу, почти 20 миллиардов рублей.



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