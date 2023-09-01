01 сентября, 14:44Происшествия
Суд в Москве приговорил бывшего топ-менеджера "Рольфа" к 8,5 года колонии
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Московский Черемушкинский суд приговорил директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро к 8,5 года колонии общего режима по делу о незаконном выводе за границу почти 4 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".
Суд признал Кайро виновным по статье о незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы.
"Приговором суда Кайро назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – заявили в суде.
Отмечается, что ему также предписали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
Ранее прокурор попросил приговорить Кайро к 9 годам колонии общего режима, а также назначить ему штраф в размере 500 тысяч рублей.
Директор департамента дилерского холдинга был задержан в конце июня в 2019 году, согласно версии следствия, в 2014 году Кайро принимал участие в проведении незаконных валютных операций, нанеся ущерб в размере 4 миллиардов рублей. Мужчина вину в содеянном не признал.
Позднее Басманный районный суд отправил его под домашний арест. В 2022 году Химкинский суд Подмосковья взыскал с владельца компании "Рольф" Сергея Петрова, который проходит еще одним фигурантом по этому делу, почти 20 миллиардов рублей.
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