Топ-менеджер "Рольфа" не признал вину

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Глава департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолий Кайро не признал вину по делу о незаконном выводе денежных средств за рубеж. Об этом сообщает Агентство "Москва" из зала заседания Басманного суда. Там сейчас рассматривается ходатайство следствия о домашнем аресте.

"Вину в инкриминируемом преступлении Кайро не признал", – сказал следователь, зачитав материалы дела.

Ранее в суд поступило ходатайство СК о домашнем аресте для Анатолия Кайро, который был задержан утром 28 июня.

Накануне в центральный офис "Рольфа" на Алтуфьевском шоссе пришли с обысками сотрудники ФСБ и СК. Глава PR-направления компании Павел Носов заявил, что "Рольф" соблюдает российское законодательство и готов сотрудничать со следствием.



Уголовное дело возбудили в отношении основателя "Рольфа"

Основатель "Рольфа" Сергей Петров добавил, что обыски являются рейдерским захватом или могут быть связаны с его политической позицией. В отношении Петрова и руководителей компании возбуждено уголовное дело о махинациях с валютой. Следствие считает, что они по подложным документам переводили за рубеж крупные суммы денег. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

