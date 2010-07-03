Главе департамента "Рольфа" предъявлено обвинение

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Директору департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолию Кайро предъявлено обвинение. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

"Поступил материал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого Кайро", – сообщили агентству.

Ранее в суд поступило ходатайство Следственного комитета о домашнем аресте для Анатолия Кайро.

О задержании Кайро стало известно утром 28 июня. Перед этим его допросили.

Накануне в центральный офис "Рольфа" на Алтуфьевском шоссе пришли с обысками сотрудники ФСБ и СК. Глава PR-направления компании Павел Носов заявил, что "Рольф" соблюдает российское законодательство и готов сотрудничать со следствием.



СК просит отправить одного из руководителей "Рольфа" под домашний арест

Основатель "Рольфа" Сергей Петров добавил, что обыски, возможно, являются рейдерским захватом или могут быть связаны с его политической позицией.

Позже стало известно, что в отношении Петрова и ряда руководителей компании возбуждено уголовное дело о махинациях с валютой. Следствие считает, что они по подложным документам переводили за границу крупные денежные суммы. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

