Главе департамента "Рольфа" предъявлено обвинение

Директору департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолию Кайро предъявлено обвинение. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.
"Поступил материал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого Кайро", – сообщили агентству.
Ранее в суд поступило ходатайство Следственного комитета о домашнем аресте для Анатолия Кайро.
О задержании Кайро стало известно утром 28 июня. Перед этим его допросили.
Накануне в центральный офис "Рольфа" на Алтуфьевском шоссе пришли с обысками сотрудники ФСБ и СК. Глава PR-направления компании Павел Носов заявил, что "Рольф" соблюдает российское законодательство и готов сотрудничать со следствием.
СК просит отправить одного из руководителей "Рольфа" под домашний арест
Основатель "Рольфа" Сергей Петров добавил, что обыски, возможно, являются рейдерским захватом или могут быть связаны с его политической позицией.
Позже стало известно, что в отношении Петрова и ряда руководителей компании возбуждено уголовное дело о махинациях с валютой. Следствие считает, что они по подложным документам переводили за границу крупные денежные суммы. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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