Суд взыскал с владельца автодилера "Рольф" почти 20 миллиардов рублей

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Химкинский суд Подмосковья взыскал с владельца компании "Рольф" Сергея Петрова почти 20 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление инстанции.

Таким образом, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры в полном объеме.

В 2019 году СК завел на основателя "Рольфа" Сергея Петрова дело о незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Находясь за границей, он отказался возвращаться в Россию. Петров обвинения отрицает.

В деле также фигурирует директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро, задержанный в июне в Москве. Его обвиняют в совершении операций с использованием подложных документов.

Позднее Генпрокуратура подала иск к автодилеру почти на 13 миллиардов рублей.