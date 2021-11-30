Генпрокуратура подала иск к автодилеру "Рольф" почти на 13 млн рублей

13:59
Фото: ТАСС/Антон Ваганов
Химкинский суд рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ к автодилеру "Рольф" и владельцу компании Сергею Петрову на сумму 12,85 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"Мы изучаем основания для предъявления прокуратурой иска к АО "Рольф". В то же время АО "Рольф" сформирована сумма денежных средств, достаточная для обеспечения исковых требований. Дилерские центры "Рольфа" продолжают работу в штатном режиме", – рассказали в компании.
Суд также арестовал имущество, принадлежащее автодилеру, в пределах суммы иска.
Судебное слушание по делу пройдет 14 декабря.
В 2019 году СК завел на основателя "Рольфа" Сергея Петрова дело о незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Находясь за границей, он отказался возвращаться в Россию. Петров обвинения отрицает.
В деле также фигурирует директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро, задержанный в июне в Москве. Его обвиняют в совершении операций с использованием подложных документов.
Автодилер "Рольф" выставлен на продажу
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