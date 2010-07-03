Суд признал законным заочный арест основателя "Рольфа" Петрова

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Заочный арест основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, которого обвиняют по делу о махинациях с валютой на четыре миллиарда рублей, признал законным Мосгорсуд.

"Постановление Басманного суда о заочном аресте Петрова оставлено без изменений", – заявили Агентству "Москва" в суде.

По мнению защиты Петрова, постановление Басманного суда было незаконным, необоснованным и подлежащим отмене из-за отсутствия события преступления.

Адвокат Александр Макаров отметил, что речь идет о средствах частной компании "Рольф", которая не считает себя пострадавшей.

"В рамках этого дела создается опаснейший прецедент, когда правоохранительные органы могут любую сделку признать преступной, если посчитают, что ее стоимость "неправильная", – отметил Макаров.

Ранее суд заочно арестовал основателя дилерской автомобильной группы "Рольф" Сергея Петрова.

По версии следствия, бизнесмен сейчас находится в Австрии и пытается скрыться от уголовного преследования.

Как считают в СК, Петров вступил в сговор с руководителями нескольких организаций и перечислил денежные средства компании "Рольф" на счета подконтрольной кипрской компании Panabel Limited. Для этого он изготовил подложный договор купли-продажи о приобретении "Рольфом" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости.

6 сентября суд также арестовал заочно других фигурантов дела – главу кипрской фирмы Panabel Limited Георгия Кафкалия и бывшего гендиректора "Рольфа" Татьяну Луковецкую. Они объявлены в международный розыск.

Компания "Рольф" является одним из крупнейших автодилеров в России. Сергей Петров в 2004 году покинул пост главы компании, а в 2007-2016 годах он являлся депутатом Госдумы.

