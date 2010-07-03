Владелец "Рольфа" Петров может продать бизнес

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Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров, обвиненный в выводе денег по подложным документам, рассматривает возможность продать бизнес, сообщает РИА Новости со ссылкой на подконтрольную Петрову Delance Limited.

По версии следствия, Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров обвинения отрицает.

В деле также фигурирует директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро, задержанный в июне в Москве. Его обвиняют в совершении операций с использованием подложных документов.

В начале июля Петрова и Кайро вывели из совета директоров, сократили его состав до трех человек и ввели в него главу кипрских структур "Рольфа" Екатерину Колмакову.

Ранее Мосгорсуд признал законным заочный арест Петрова.

Компания "Рольф" является одним из крупнейших автодилеров в России. Сергей Петров в 2004 году покинул пост главы компании, в 2007-2016 годах он являлся депутатом Госдумы.