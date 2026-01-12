12 января, 22:30Шоу-бизнес
Ларисе Долиной дали последние пять дней на передачу квартиры в Хамовниках
Певице Ларисе Долиной дали последние пять дней на передачу квартиры в столичных Хамовниках. Делом уже занялись судебные приставы, заявила адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы недвижимости Полины Лурье.
Если в установленный срок исполнительница не передаст жилплощадь добровольно, то приставы выселят ее принудительно в присутствии понятых, уточнила юрист. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.