05 января, 13:05

Шоу-бизнес

Долина назначила новую даты передачи квартиры Лурье

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Певица Лариса Долина не передаст свою бывшую квартиру новой хозяйке Полине Лурье, сообщила ТАСС адвокат новой собственницы Светлана Свириденко.

По ее словам, это должно произойти 9 января. Сейчас Лурье и Долина договариваются на этот счет, однако адвокат не располагает большей информацией.

В 2024 году артистка стала жертвой мошенников и продала свою квартиру. Вырученные с продажи средства и другие деньги она перевела аферистам. Суд назначил четверым обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет. Также инстанция оштрафовала их на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

В ходе гражданского судопроизводства певица оспорила сделку по продаже жилья. Изначально суд оставил право собственности на квартиру за Долиной, что спровоцировало негативную реакцию общественности.

Позднее в Верховный суд поступила жалоба. Инстанция пересмотрела дело и признала право собственности квартиры за Лурье. Затем Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья, а также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны.

