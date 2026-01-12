"Московский патруль": приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры

Судебные приставы начали производство по выселению народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, сообщили в ГУ ФССП России по Москве.

Певица по решению суда должна освободить жилплощадь до 13 января, однако до сих пор не сделала этого. Пользователи соцсетей связывают это с тем, что исполнительницу заметили на элитном курорте в Абу-Даби.

Подробнее – в программе "Московский патруль".