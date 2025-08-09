Форма поиска по сайту

09 августа, 20:45

Шоу-бизнес

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 9 августа.

На "ЦСКА Арена" состоится концерт американского рэпера Akon. После долгого перерыва это уже второе выступление американца в России. Накануне он исполнил свои хиты в Сочи.

Около ТЦ "Авиапарк" было частично перекрыто движение из-за ДТП на Ходынском бульваре. По предварительным данным, на дороге столкнулись электровелосипед и мотоцикл, который затем наехал на мачту городского освещения. В результате водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте.

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, выбор места саммита представляется вполне логичным. Аляска находится всего в 90 километрах от России, и "наша делегация просто перелетит через Берингов пролив".

