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07 ноября, 19:30

Шоу-бизнес

Музыканта Гарика Сукачева лишили водительских прав на полтора года

Музыканта Гарика Сукачева лишили водительских прав на полтора года

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Музыканта Гарика Сукачева лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ пройти тест на алкоголь. Артист пытался оспорить решение суда, но безуспешно. Оно вступило в силу 7 ноября.

Инцидент произошел в марте, когда Сукачева остановили на выезде с заправки. Сотрудники ГИБДД попросили предъявить документы, обыскали автомобиль и предложили пройти проверку на алкоголь. По словам музыканта, алкотестер показал ноль, однако физическое состояние артиста вызвало подозрения у инспекторов, которые настаивали на дополнительном обследовании. Сукачев отказался от дальнейших проверок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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