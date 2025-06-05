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05 июня, 10:00

Шоу-бизнес

Филипп Киркоров проведет еще месяц в больнице из-за ожогов, полученных на концерте

Филипп Киркоров проведет еще месяц в больнице из-за ожогов, полученных на концерте

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Филипп Киркоров пробудет в московской клинике минимум месяц из-за ожогов, которые он получил на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-секретарь певца Екатерина Успенская. По ее словам, восстановление займет больше времени, чем планировалось.

Инцидент произошел, когда во время выступления на сцене включились фейерверки. Тогда у Киркорова загорелся рукав пиджака.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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