Филипп Киркоров проведет еще месяц в больнице из-за ожогов, полученных на концерте

Филипп Киркоров пробудет в московской клинике минимум месяц из-за ожогов, которые он получил на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-секретарь певца Екатерина Успенская. По ее словам, восстановление займет больше времени, чем планировалось.

Инцидент произошел, когда во время выступления на сцене включились фейерверки. Тогда у Киркорова загорелся рукав пиджака.

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