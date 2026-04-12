Московские храмы провели торжественные пасхальные службы минувшей ночью

В Московских храмах этой ночью прошли торжественные службы. Также в столицу из Иерусалима была доставлена частица благодатного огня. Праздничные богослужения состоялись во всех православных храмах города.

В храме Христа Спасителя службу возглавил Патриарх Кирилл. Она началась в 23:00. После колокольного звона прошел крестный ход. Верующие обошли храм. В пасхальном богослужении приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.