Представители Фонда Андрея Первозванного отправились в Израиль за Благодатным огнем. В Великую субботу святыню доставят в Россию специальным рейсом. Масштабной церемонии встречи во Внуково не планируется.

Однако огонь будет передан представителям нескольких епархий Русской православной церкви. Лампады с Благодатным огнем отвезут в 15 московских храмов и примерно в 50 городов страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

