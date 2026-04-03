Иконы "Богоматерь Владимирская" и "Богоматерь Донская" Третьяковская галерея передала РПЦ. С 4 апреля их можно будет увидеть в храме Христа Спасителя. У нас есть первые кадры с этими иконами уже сейчас.

Эксперты Третьяковки будут следить за состоянием обеих икон, для которых подготовят специальные витрины для поддержания необходимого климата. Иконы датируются первой третью XII века и концом XIV века. Ранее Третьяковская галерея передала РПЦ "Троицу" Андрея Рублева.

