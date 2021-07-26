Новости России: в Забайкалье восстановили движение по Транссибу

В Забайкалье по Транссибу снова пошли поезда. Движение по магистрали было прервано из-за рухнувшего моста через реку Ареда. Первым по восстановленному мосту проехал пассажирский поезд № 11 Владивосток – Самара. В настоящее время идут работы, чтобы открыть вторую – встречную нитку на путепроводе. Мост на перегоне между станциями Куэнга и Укурей обрушился 23 июля. Причиной стал мощный паводок, который вызвали сильные дожди. Пока движение не восстановили, пассажиров задержанных поездов перевозили на самолетах и автобусах.

А в Амурской области задержали мужчину, который, как подозревают, до смерти избил регионального министра цифрового развития и связи. Александр Курдюков получил серьезные травмы во время драки в одном из пансионатов в пригороде Благовещенска. Через несколько дней он скончался в реанимации. Задержанный – 39-летний мужчина, мастер спорта по пауэрлифтингу. Предполагают, что на базе отдыха он стал приставать к жене министра, а когда Курдюков заступился за супругу, жестоко избил его.

В Архангельской области на Кегострове выставка современного искусства по названием "Коровник" закончилась серьезной дракой. Местные жители острова подрались с художниками на причале, когда те уже собирались отплывать. В ход пошли бутылки, палки, перцовые баллончики. При этом серьезно никто не пострадал. Только одному человеку бутылкой разбили голову, и несколько прослезились от газа.

Над Рязанью поднялись гигантские воздушные шары. В области прошел фестиваль воздухоплавания "Небо России-2021". В соревнованиях участвовали 10 пилотов. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, отменили некоторые традиционные моменты. Например, вечернее свечение аэростатов на закрытии фестиваля. А также все предполетные брифинги проводили на открытом воздухе. Тем не менее гости праздника могли наблюдать за полетами аэростатов в пойме Оки.