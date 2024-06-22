Новости регионов: СК возбудил дело по факту крушения вертолета в Амурской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета в Амурской области по статье "Нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть двух и более лиц". Воздушное судно с четырьмя сотрудниками "Зейского лесоперерабатывающего комплекса" упало в лесу. Все, кто находился на борту, погибли.

Между тем Екатеринбург накрыл мощный ливень с грозой и ураганным ветром. Некоторых жителей стихия застала врасплох, при этом синоптики предупреждали об экстремальной погоде заранее. Ожидается, что непогода продлится до утра воскресенья, 23 июня.

В свою очередь, на фестивале реконструкции под Великим Новгородом воссоздали эпизод Бородинской битвы. Площадку организовали на стадионе военного городка. Более ста реконструкторов и 16 наездников участвовали в импровизированной защите батареи Раевского 1812 года.