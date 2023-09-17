Новости регионов: участники забега в Махачкале преодолевали дистанцию под проливным дождем

Массовый забег в Махачкале едва не превратился в массовый заплыв – участникам пришлось преодолевать дистанцию под проливным дождем, справляясь с водными преградами.

В свою очередь, в Норильске внезапно выпал снег. Первый снегопад оказался довольно интенсивным, успел даже сформироваться временный покров.



В Самаре водитель внедорожника спровоцировал аварию с участием сразу шести машин. Причиной стало несоблюдение дистанции. За медицинской помощью обратились трое пострадавших, среди которых один ребенок.

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