17 сентября, 11:00Происшествия
Новости регионов: участники забега в Махачкале преодолевали дистанцию под проливным дождем
Массовый забег в Махачкале едва не превратился в массовый заплыв – участникам пришлось преодолевать дистанцию под проливным дождем, справляясь с водными преградами.
В свою очередь, в Норильске внезапно выпал снег. Первый снегопад оказался довольно интенсивным, успел даже сформироваться временный покров.
В Самаре водитель внедорожника спровоцировал аварию с участием сразу шести машин. Причиной стало несоблюдение дистанции. За медицинской помощью обратились трое пострадавших, среди которых один ребенок.
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