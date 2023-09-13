Жителя Красноярского края осудили за призывы к подрыву Крымского моста

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Мужчине из города Канск, который расположен на востоке Красноярского края, назначили семь лет колонии особого режима из-за призывов к насилию над русскими и подрыву Крымского моста. Об этом РИА Новости сообщили в главке ФСБ по региону.

Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности") и по части 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности").

По материалам суда, мужчина в соцсети публиковал информацию, в которой содержатся призывы к совершению насилия над русскими, а также к подрыву Крымского моста.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина вечером 31 июля поджег двери военного комиссариата и пытался протаранить арочные ворота на легковушке. Мужчина был задержан полицией, которая устанавливает его личность. В администрации уточнили, что дверь военкомата обгорела на площади в один квадратный метр, обошлось без серьезного ущерба.