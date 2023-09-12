Арест Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму продлили до середины декабря

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Срок следствия по делу экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), которого обвиняют в публичных призывах к экстремизму, продлили до 18 декабря 2023 года. Об этом сообщил ТАСС следователь в Мещанском суде Москвы.

"Для завершения расследования понадобится не менее трех месяцев, в связи с чем срок следствия продлен до 18 декабря", – отметил он.

По словам следователя, расследование идет тяжело, сотрудники СК постоянно вызывают на допрос Стрелкова и еще некоторых свидетелей, а также проводят лингвистическую экспертизу. Через некоторое время должны также организовать несколько следственных мероприятий, включая молекулярно-генетическую, баллистическую и психолого-лингвистическую экспертизы.

Стрелкова задержали в его же доме 21 июля. Его супруга Мирослава Регинская рассказывала, что Стрелкову предъявили обвинения по статье "Экстремизм".

Мещанский районный суд заключил его под стражу до 18 сентября. Экс-министр обороны не признал вину и не стал сотрудничать со следствием.

23 июля Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово" в двухместную камеру. 2 августа его адвокат Александр Молохов заявил, что следствие засекретило дело экс-министра обороны ДНР.

В конце августа ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников посещал Стрелкова и отмечал, что его состояние ухудшилось после того, как он попал в СИЗО. На ухудшение его состояния также указывала и супруга, говоря, что у Стрелкова обострился ряд хронических заболеваний и начала отниматься рука.