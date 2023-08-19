Жена экс-министра обороны ДНР Стрелкова рассказала о его состоянии в СИЗО

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Состояние здоровья бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова, который в данный момент находится в СИЗО "Лефортово" по делу об экстремизме, ухудшилось. Об этом сообщила его супруга Мирослава Регинская в социальной сети "ВКонтакте".

"Буду добиваться, чтобы его осмотрел доктор", – добавила она.

По ее словам, днем ранее, 18 августа, к Стрелкову приходил его адвокат, он рассказал, что у мужчины обострился ряд хронических заболеваний, а также начала отниматься рука. Его дыхание затруднено.

Регинская отметила, что медики не провели должное обследование ее супруга, она назвала происходящее "откровенным издевательством".

Она также рассказала, что смогла получить письмо от Стрелкова, датируемое 6 августа, в котором он писал, что "все относительно нормально".

Стрелков был задержан 21 июля у себя дома. По словам его жены, ему предъявили обвинения по статье "Экстремизм". Позже Мещанский районный суд заключил его под стражу до 18 сентября этого года. Стрелков не признал вину и не согласился сотрудничать со следствием.

23 июля Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово". Он находится в двухместной камере, у него есть холодильник и телевизор. По словам арестованного, он уже смог воспользоваться библиотекой.

2 августа его адвокат Александр Молохов заявил, что следствие засекретило дело экс-министра обороны ДНР.

