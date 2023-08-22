В Общественной наблюдательной комиссии рассказали о состоянии здоровья Стрелкова

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Состояние экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркин) ухудшилось, когда его привезли в СИЗО "Лефортово". Об этом рассказал "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Посетили с Георгием Волковым (председателем ОНК Москвы) Гиркина Игоря Всеволодовича. Накануне в адрес ОНК Москвы поступили обращения от граждан, где люди выражали беспокойство о его состоянии здоровья", – заявил Мельников.

По его словам, сейчас Стрелкову уже лучше, поэтому от обследования в больнице он отказался. Как утверждает ответственный секретарь ОНК, с первых дней ареста за ним присматривает врач.

"На мой вопрос о том, действительно ли у него немеет рука в СИЗО, Гиркин ответил: "Рука немела, но она и раньше немела, еще до изолятора. Старые травмы", – добавил он.

Мельников отметил, что нарушений в условиях содержания в СИЗО экс-министра обороны ДНР не обнаружено. Членам комиссии Стрелков сообщил, что сотрудники СИЗО вежливые и кормят его хорошо.

Стрелков был задержан 21 июля у себя дома. По словам его жены, ему предъявили обвинения по статье "Экстремизм". Позже Мещанский районный суд заключил его под стражу до 18 сентября. Стрелков не признал вину и не согласился сотрудничать со следствием.

23 июля Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово". Он находится в двухместной камере, у него есть холодильник и телевизор. По словам арестованного, он уже смог воспользоваться библиотекой.

2 августа его адвокат Александр Молохов заявил, что следствие засекретило дело экс-министра обороны ДНР.