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Новости

17 апреля, 12:00

Новости

Новости регионов: более 13 тыс детей вывезли из Белгородской области в другие регионы РФ

Новости регионов: более 13 тыс детей вывезли из Белгородской области в другие регионы РФ

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Более 13 тысяч детей вывезли из Белгородской области почти в 40 субъектов РФ. Причиной стали активные обстрелы приграничных районов со стороны Украины. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что по всей стране белгородских детей встречают "с большим вниманием".

Тем временем в 14 населенных пунктах Тюменской области началась эвакуация жителей. В регионе ожидают паводка из-за разлива реки Ишим. За последние сутки уровень воды в ней превысил критическую отметку на 84 сантиметра. Режим ЧС уже объявлен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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