Новости регионов: экстремально резкое похолодание пришло в Сибирь и Дальний Восток

Экстремально резкое похолодание пришло в Сибирь и Дальний Восток. Аномально низкие показатели температур для октября зафиксировали в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Там столбик термометра показал минус 12 градусов, что на 6–8 градусов ниже климатической нормы.



Необычный летающий объект появился в ночь на 16 октября в небе над Тюменью. Он светился и двигался на большой скорости, оставляя за собой след. Специалисты Роскосмоса рассказали, что это эффект медузы, который появился от космической ракеты "Союз".

Один из поселков в Свердловской области захватило стадо диких кабанов. По словам местных жителей, год назад по улицам разгуливало примерно 10 особей, но теперь их число увеличилось до 40. Незваные гости перерыли все огороды в округе.

