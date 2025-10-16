Форма поиска по сайту

16 октября, 07:45

Новости регионов: экстремально резкое похолодание пришло в Сибирь и Дальний Восток

Новости регионов: в Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве знакомого

Водитель избежал столкновения с выбежавшим на дорогу лосем в ЯНАО

Медвежата-сироты на Камчатке получат новый дом

Новости регионов: появились кадры ДТП с грузовиком Росгвардии в Дагестане

Новости регионов: автосервис загорелся в подмосковном Подольске

Новости регионов: мужчина напал с ножом на жену бизнесмена в Казани

Новости регионов: первый снег выпал на горнолыжном курорте "Эльбрус"

Новости регионов: пьяного водителя без прав задержали в Вологодской области

Участок трассы Уфа – Белорецк в Башкирии полностью парализовало из-за непогоды

Экстремально резкое похолодание пришло в Сибирь и Дальний Восток. Аномально низкие показатели температур для октября зафиксировали в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Там столбик термометра показал минус 12 градусов, что на 6–8 градусов ниже климатической нормы.

Необычный летающий объект появился в ночь на 16 октября в небе над Тюменью. Он светился и двигался на большой скорости, оставляя за собой след. Специалисты Роскосмоса рассказали, что это эффект медузы, который появился от космической ракеты "Союз".

Один из поселков в Свердловской области захватило стадо диких кабанов. По словам местных жителей, год назад по улицам разгуливало примерно 10 особей, но теперь их число увеличилось до 40. Незваные гости перерыли все огороды в округе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

