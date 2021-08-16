Ливни ожидаются в Краснодарском крае

В Краснодарском крае ожидаются сильные дожди. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся только через 2 дня.

При этом жители региона еще не пришли в себя после подтоплений, которые произошли накануне. Режим ЧС введен в Краснодарском крае в 14 муниципальных образованиях. Из-за ливней тысячи человек остались без электричества и сотовой связи.

Только в Новороссийске за сутки выпала трехмесячная норма осадков. По дорогам растеклись реки, сильное течение смывало все на своем пути, плавали автомобили. Затопило Геленджик и Анапу – набережные разрушены, пляжный инвентарь уплыл. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.