Саранча атаковала 2,5 тыс гектаров полей в Краснодарском крае

В Краснодарском крае очевидцы сняли на видео нашествие саранчи. Прожорливые насекомые атакуют поля. Насекомые уже покрыли 2,5 тысячи гектаров и продолжают распространяться.

Всего за сутки площадь поражения саранчой выросла сразу на тысячу гектаров. Однако, по данным специалистов, большого ущерба сельхозкультурам пока не нанесено. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.