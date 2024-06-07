Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня, 21:45

Новости

Новости регионов: ДТП с участием двух автомобилей произошло в Ростовской области

Новости регионов: ДТП с участием двух автомобилей произошло в Ростовской области

Подъезд дома обрушился в Луганске после обстрела со стороны Украины

Новости регионов: режим ЧС из-за пожаров объявили в четырех российских регионах

Новости регионов: газовый баллон взорвался на крыше жилого дома в Магадане

Новости регионов: дороги Нижнего Тагила затопило после проливных дождей

Вице-премьер Чернышенко анонсировал выдачу электронных дипломов о высшем образовании

Новости регионов: взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в Магадане

Новости регионов: автобус с вахтовиками попал в ДТП в Забайкальском крае

Новости регионов: радужные облака заметили в Севастополе

Новости регионов: грузовик перевернулся в Крыму

Грузовик снес легковой автомобиль на трассе Ростов – Таганрог. Это произошло в районе хутора Мержаново. Как рассказали очевидцы, пассажир иномарки погиб.

Жители Тюменской области стали свидетелями жуткой картины. Там образовался большой смерч. Он сорвал кровлю с домов, а также вырвал из земли столбы и дорожные знаки. Местные жители говорят, последний раз такое явление в районе видели 10 лет назад.

На дороге в Ухте провалился асфальт. На проезжей части образовалась огромная яма. По ее форме кажется, что внизу под землей должен быть автомобиль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика