Новости регионов: ДТП с участием двух автомобилей произошло в Ростовской области

Грузовик снес легковой автомобиль на трассе Ростов – Таганрог. Это произошло в районе хутора Мержаново. Как рассказали очевидцы, пассажир иномарки погиб.

Жители Тюменской области стали свидетелями жуткой картины. Там образовался большой смерч. Он сорвал кровлю с домов, а также вырвал из земли столбы и дорожные знаки. Местные жители говорят, последний раз такое явление в районе видели 10 лет назад.

На дороге в Ухте провалился асфальт. На проезжей части образовалась огромная яма. По ее форме кажется, что внизу под землей должен быть автомобиль.

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