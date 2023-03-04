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Новости

Новости регионов: драка в матче "Ак Барса" и "Нефтехимика" и салют в Ржеве

Новости регионов: драка в матче "Ак Барса" и "Нефтехимика" и салют в Ржеве

В Брянске показали подсветку в честь раненого мальчика

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Новости часа: раненного в Брянской области ребенка перевели из реанимации в палату

Врачи успешно провели операцию раненому в Брянской области мальчику

Губернатор Брянской области посетил пострадавшего в теракте мальчика

Новости часа: украинские диверсанты в Брянской области использовали оружие НАТО – МИД РФ

Капитан "Ак Барса" Александр Радулов подрался с хоккеистом "Нефтехимика". Потасовка возникла у ворот казанской команды. После первого удара Радулова, Чивилев оказался на льду, но сумел подняться и оттолкнул Александра. Тот нанес новый удар.

В Сети появилось видео, как спасатели выбегают на дорогу, заполненную транспортом, и лично просят водителей пропустить спецтехнику. Действие происходит в Ленобласти. Аварийно-спасательная служба спешит по вызову, но не может протолкнуться в заторе.

Салют прогремел во Ржеве в Тверской области. Город отметил 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация длилась с 14 октября 1941 года. Весь 1942-ой на подступах к Ржеву проходили ожесточенные бои.

Десятки большегрузов стоят под Челябинском. Проезд по трассе ограничили из-за погоды, образовался затор. Ранее движение из-за мощного снегопада запретили для грузовиков, автобусов, маршруток и такси.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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