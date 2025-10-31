Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 22:45

Происшествия

Активные поиски пропавшего пловца Свечникова прекращены в Турции

Активные поиски пропавшего пловца Свечникова прекращены в Турции

Пожар вспыхнул в здании автосервиса в Бирюлеве

Полиция начнет проверку после отравления собак в Путилкове

Новости регионов: авария с трамваем произошла в Туле

Новости регионов: собаки загнали рысенка на опору линии электропередачи в Забайкалье

Новости мира: тысячи человек собрались на митинг на севере Сербии

Тысячи жителей ЖК "Императорские Мытищи" остались без света

Полиция задержала зацепера из Химок после инцидента в метро Москвы

Электричество отключилось в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи"

Новости мира: в Иерусалиме прошел протест ортодоксальных евреев

Активные поиски российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время межконтинентального заплыва через Босфор два месяца назад, прекращены. Тем не менее турецкая жандармерия продолжает его искать. Семья спортсмена предложила вознаграждение в размере миллиона рублей за информацию о его местонахождении.

Заплыв проходил в сложных погодных условиях при сильном течении. Родственники считают меры безопасности недостаточными и намерены подать иск к организаторам, поскольку пропажу пловца обнаружили лишь через 12 часов после старта. Свечников участвовал в таких соревнованиях впервые и готовился к ним год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияспортза рубежомвидеоЕлена ЛюбимоваДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика