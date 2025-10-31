Активные поиски пропавшего пловца Свечникова прекращены в Турции

Активные поиски российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время межконтинентального заплыва через Босфор два месяца назад, прекращены. Тем не менее турецкая жандармерия продолжает его искать. Семья спортсмена предложила вознаграждение в размере миллиона рублей за информацию о его местонахождении.

Заплыв проходил в сложных погодных условиях при сильном течении. Родственники считают меры безопасности недостаточными и намерены подать иск к организаторам, поскольку пропажу пловца обнаружили лишь через 12 часов после старта. Свечников участвовал в таких соревнованиях впервые и готовился к ним год.

