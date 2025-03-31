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Новости

Новости

31 марта, 15:30

Происшествия

Новости мира: китайские медсестры спасли младенцев в роддоме при землетрясении в Мьянме

Новости мира: китайские медсестры спасли младенцев в роддоме при землетрясении в Мьянме

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В Китае медсестры спасли новорожденных во время землетрясения в Мьянме. Камера видеонаблюдения в роддоме записала, как здание начинает раскачиваться, пока младенцы спят в люльках.

Суд в Париже признал главу фракции ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен виновной в растрате госсредств. Ее приговорили к лишению свободы на 4 года, 2 из которых – условно, 2 – под домашним арестом с электронным браслетом. Также ей запретили избираться в органы власти и обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Как сообщают французские СМИ, приговор автоматически налагает запрет на участие Ле Пен в президентских выборах 2027 года, в которых она считалась одним из возможных лидеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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