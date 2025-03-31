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Новости

31 марта, 07:15

Происшествия

Новости регионов: в Мурманске возбудили уголовное дело против мужчины, открывшего стрельбу

Новости регионов: в Мурманске возбудили уголовное дело против мужчины, открывшего стрельбу

Новости регионов: ресторан загорелся в Вологде из-за масла во фритюре

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Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Мурманске. Там мужчина открыл огонь по прохожим и полицейским с крыши бывшего общежития. Все подходы к себе на случай штурма он закрыл колючей проволокой и облил бензином. По словам очевидцев, за полчаса прозвучало около 15 выстрелов. Никто не пострадал, дробь задела только полицейские машины. Стрелявшего удалось обезвредить, с тяжелыми травмами его госпитализировали. Мотивы стрельбы устанавливаются.

Крупный пожар вспыхнул в ночном клубе Вологды. Огонь охватил кровлю здания на площади 900 квадратных метров. Там же располагался ресторан. По предварительным данным, возгорание возникло на кухне – загорелось масло во фритюре. Персонал и посетители – около 15 человек – эвакуировались, никто не пострадал. С огнем боролись 40 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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