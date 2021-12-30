Извержение вулкана произошло в королевстве Тонга

В полинезийском государстве Тонга извергается вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Мощное извержение началось утром 20 декабря и продолжается до сих пор.

Пепел покрыл всю территорию острова, а в атмосферу выброшено много газа и пыли. Облака пара растянулись на 14 километров и движутся в сторону государства Самоа.

Одноименный с вулканом остров, на котором происходит извержение, появился всего 7 лет назад от взрыва подводного вулкана. Остров считается самым молодым в мире.

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