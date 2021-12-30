Пожар произошел в ресторане на севере Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар случился в ресторане на севере столицы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление источника в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что огонь охватил заведение японской кухни "Тануки" на Петрозаводской улице.

"Люди покинули заведение самостоятельно", – подчеркнул источник.

В данный момент возгорание полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее проводка загорелась в здании концертного зала "Москонцерт Холл" на Каланчевской улице.

Возгорание произошло в подвальном помещении. При этом люди самостоятельно эвакуировались из здания до приезда пожарных.