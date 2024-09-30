Жители московского ЖК "Селигер Сити" рассказали, как узнали о пожаре

Жители московского жилого комплекса "Селигер Сити" рассказали, как узнали о пожаре. Они поделились, что проснулись от звука сильного взрыва, а после него сработала пожарная сигнализация.

Ночью 30 сентября в столичном ЖК загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. По предварительным данным, причиной стало возгорание баллонов с газом. Известно, что один человек погиб, еще двое пострадали. Следствие по данному делу изучает личность погибшего.

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