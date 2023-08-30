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Фигуристка Алина Горбачева извинилась после своего исчезновения

Фигуристка Алина Горбачева извинилась после своего исчезновения

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Фигуристка Алина Горбачева извинилась перед всеми, кому пришлось поволноваться из-за ее исчезновения. В своих соцсетях 16-летняя фигуристка написала, что ее поступок никак не связан с отношениями с тренером или мамой.

29 августа 16-летнюю чемпионку искали все экстренные службы и почти сотня добровольцев, в том числе ее коллеги по льду. Было известно, что девочка ушла с тренировки, но дома не появилась. Когда начали поступать сообщения о том, что ее видели на одной из набережных, к работе привлекли водолазов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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