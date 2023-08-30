Аэропорт Пскова не будет принимать гражданские рейсы 30 августа

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Аэропорт Пскова после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не будет обслуживать гражданские рейсы 30 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"Сегодня, 30 августа 2023 года, с целью принятия дополнительных мер по безопасности полетов из аэропорта Псков отменено шесть рейсов авиакомпании "Азимут" и два – авиакомпании "Икар", – говорится в сообщении.

При этом системы аэропорта, отвечающие за обеспечение полетов, осуществляют работу в штатном режиме.

В ночь на 30 августа украинская сторона предприняла попытку атаковать аэропорт Пскова беспилотниками. В связи с этим на территории объекта произошло возгорание. Позже его удалось локализовать.

Губернатор региона Михаил Ведерников ранее предполагал, что аэропорт сможет возобновить работу 31 августа. Специалисты должны были оценить ущерб, нанесенный взлетной полосе.



Губернатор Псковской области сообщил об атаке дронов ВСУ на аэропорт в Пскове