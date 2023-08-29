Один человек погиб в результате стрельбы в университете в США

Фото: 123RF/vankok

В результате стрельбы в университете города Чапел-Хилл американского штата Северная Каролина погиб один из преподавателей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя местной полиции.

Стрелявшего на территории университета уже задержали. Сотрудники полиции пока не сообщают имена погибшего и задержанного, а также мотивы злоумышленника.

Уточняется, что во время эвакуации несколько студентов выпрыгнули из окна одного из корпусов университета. Они могли получить различные травмы.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при перестрелке в отеле в турецкой провинции Бодрум. По информации СМИ, инцидент произошел между тремя подъехавшими на машине к отелю и еще тремя находившимися в нем.

До этого стрельба произошла в городе Джексонвилл в штате Флорида, несколько человек погибли.

Перестрелка произошла в отеле в турецком Бодруме