Несовершеннолетняя зарезала подругу во время спора из-за соуса в McDonald's в США

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Несовершеннолетняя девушка погибла в американской больнице после ножевого ранения, которое она получила от знакомой во время спора из-за соуса из McDonald's. Об этом информирует телеканал Fox 5 DС.

Инцидент произошел в городе Уолдорф, штат Мэриленд. Девочке-подростку предъявили обвинение в убийстве второй степени (в подростковом возрасте), а также другие обвинения после смерти другой 16-летней девушки из этого же населенного пункта.

Злоумышленница была ровесницей жертвы. Само убийство случилось в машине после того, как группа подростков заехала в ресторан быстрого питания McDonald's и взяла еду навынос.

"Ссора, видимо, началась из-за кисло-сладкого соуса. Затем она переросла в физическое столкновение. Подростки в какой-то момент вышли из машины, и прямо возле ресторана McDonald's на U Street началась драка", – говорится в сообщении.

Пострадавшая скончалась в больнице. Нападавшую же задержала полиция. После первого заседания суда ее оставили под стражей до следующего слушания. При этом адвокат обвиняемой рассказал, что девушка действовала из соображений самообороны.

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