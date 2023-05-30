Московские врачи работали в усиленном режиме из-за инцидента с БПЛА

В Москве в течение всего дня сотрудники медицинских организаций работали в усиленном режиме. Все для того, чтобы при необходимости быстро оказать помощь жителям домов, поврежденных беспилотниками. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, сразу после случившегося всем жителям также оказали психологическую и социальную помощь. Несколько семей обратились к психологам, а пятерых человек перевезли в учреждение соцзащиты и предоставили им горячее питание. Сейчас они уже дома.

Кроме того, к полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, соцработника, психолога, а также представителя МЧС. Они продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая ещё помощь им может понадобиться. Также на связи с людьми остаются и социальные службы города.

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